Бюджет каждой третьей семьи из СЗФО – от 25 до 50 тысяч рублей в месяц

7% отметили, что в их семье бюджет не превышает 25 тысяч рублей ежемесячно

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей и сотрудников компаний в регионах СЗФО и выяснила средний бюджет семьи местных жителей.

Треть (30%) опрошенных жителей СЗФО признались, что совокупный бюджет их семьи составляет от 25 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. От 50 тысяч до 75 тысяч рублей – такой бюджет ещё у 23% местных семей. 7% опрошенных в СЗФО отметили, что доход их семьи не превышает 25 тысяч рублей в месяц. Ещё 19% признались, что их доход – от 75 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Больше 100 тысяч рублей в месяц на семью – у 7%, ещё 15% зарабатывают в целом на семью от 150 тысяч.

«О семейном бюджете в 25–50 тысяч рублей чаще всего говорили специалисты по продажам и сотрудники административной сферы. О доходе от 50 тысяч до 75 тысяч рублей в месяц на семью - юристы, а также сотрудники производственной и сельскохозяйственной сфер. От 75 тысяч до 100 тысяч рублей – такой семейный доход чаще остальных упоминали строители и представители фармацевтической и медицинской сферы. Самый большой бюджет на семью (от 100 тысяч и больше) – у топ-менеджеров. Самый невысокий (до 25 тысяч) – чаще у молодых специалистов, представителей образовательной сферы и рабочего персонала», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.





