Мурманская область. Арктика (16+)08.02.24 15:30
Бюджет Мурманской области: на 1 февраля доходы составили 5077,5 млн рублей, расходы - 10747,8 млн рублей
Министерство финансов Мурманской области опубликовало сведения об исполнение областного бюджета по состоянию на 1 февраля 2024 года.
Как отмечает ведомство, доходы областного бюджета исполнены в размере 5077,5 млн рублей, или на 4,0% от утвержденного на 2024 год объёма.
Расходы областного бюджета исполнены в размере 10747,8 млн рублей, или на 7,4% от утвержденного на 2024 год объёма.
Дефицит составил 5670,3 млн рублей и в основном обеспечен за счёт остатков средств на едином счёте бюджета Мурманской области.
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Последние комментарии
51Xelfr
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