Бюджет Мурманской области: на 1 февраля доходы составили 5077,5 млн рублей, расходы - 10747,8 млн рублей

Министерство финансов Мурманской области опубликовало сведения об исполнение областного бюджета по состоянию на 1 февраля 2024 года.

Как отмечает ведомство, доходы областного бюджета исполнены в размере 5077,5 млн рублей, или на 4,0% от утвержденного на 2024 год объёма.

Расходы областного бюджета исполнены в размере 10747,8 млн рублей, или на 7,4% от утвержденного на 2024 год объёма.

Дефицит составил 5670,3 млн рублей и в основном обеспечен за счёт остатков средств на едином счёте бюджета Мурманской области.