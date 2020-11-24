Бюджет Мурманской области на 2021-2023 годы останется социально ориентированным – Андрей Чибис

Финансирование социальных обязательств и ключевых задач, обеспечивающих переход от восстановления экономики и доходов граждан к повышению потенциала экономического развития, – главные приоритеты бюджета на ближайшую трехлетку. На этом акцентировал внимание губернатор Андрей Чибис, открывая сегодня заседание правительства Мурманской области.

«Несмотря на тяжёлый в связи с пандемией 2020 год, региональная экономика показывает рост по ключевым направлениям. Впервые за 10 лет увеличилось число работников, занятых в производственных отраслях. Это означает, что инвестиционные проекты, которые сейчас реализуются, начинают давать свои плоды в реальном секторе экономики. Бюджет 2021 года, безусловно, направлен на выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона. Его доходная часть, формируемая за счет налоговых поступлений, по отношению к прошлому году будет увеличена на 4,4 млрд рублей», – отметил губернатор во вступительном слове.

Основной плановый документ региона основан, в частности, на положениях Послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года, указах Президента РФ, Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также на государственных программах Мурманской области.

Общий объём доходов на следующий год составляет 82,4 млрд рублей, расходов – 86,4 млрд рублей. В проекте закона, внесенного в Мурманскую областную Думу 17 ноября, значительная часть денежных средств заложена на развитие социальной сферы региона. Так, по направлению «Образование» предусмотрено 20,3 млрд рублей. Особенно важно, как отметил губернатор, обеспечить младших школьников бесплатным горячим питанием.

«Школьное питание должно быть здоровым и качественным. Это особенно важно, когда речь идет о детях Севера. Если понадобится увеличить расходы, которые сегодня отражены в проекте бюджета, мы должны их предусмотреть», – сказал Андрей Чибис.