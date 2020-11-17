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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.20 16:30

Бюджет Мурманской области на 2021 год направлен на сохранение финансовой и социальной стабильности в регионе – губернатор Андрей Чибис

В Мурманскую областную Думу внесен проект закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 2022 и 2023 годы».

Основной плановый документ региона основан, в частности, на положениях послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года, указов Президента РФ, концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также государственных программ Мурманской области, прогноза социально–экономического развития Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«Законопроект направлен на создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона. Работая над бюджетом, мы предусмотрели меры, которые обеспечат переход от восстановления экономики и доходов граждан к повышению потенциала развития экономики. В том числе в рамках «пакетов преференций» для резидентов Арктической зоны Российской Федерации и ТОР «Столица Арктики» и плана мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2023 года», – пояснил губернатор Андрей Чибис.

Основные параметры областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основаны на базовом варианте прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Общий объём доходов на 2021 год составляет 82 млрд 362 млн 129,9 тысячи  рублей, расходов – 86 млрд 386 млн 93,4 тысячи рублей.

«Все социальные обязательства перед северянами будут выполнены. Как и в прошлом году, самая расходная часть нашего бюджета – сфера образования. В 2021 году мы направим на образование более 20 млрд 323 млн рублей. В ближайшее время главный финансовый документ будет рассмотрен в Думе и на заседании правительства Мурманской области. Об основных параметрах, доходах и расходах, мы максимально подробно расскажем», – подчеркнул  Андрей Чибис.

Параметры проекта областного бюджета удовлетворяют требованиям, установленным Минфином России в части ограничения размера дефицита и сокращения долговых обязательств – они не превышают отношение объема дефицита бюджета к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений 10%, а также установленную долю размера государственного долга Мурманской области и долю размера государственного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, и ценным бумагам от объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, бджетные ассигнования на реализацию программы «Здравоохранение» предусмотрены на 2021 год в объеме 14 129 033,3 тыс. рублей, на 2022 год ˗ 13 465 195,5 тыс. рублей, на 2023 год в объеме – 13 297 571,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию программы «Образование и наука» предусмотрены на 2021 год в объеме 20 323 736,6 тыс. рублей, на 2022 год ˗ 20 367 622,2 тыс. рублей, на 2023 год в объеме – 19 617 208,5 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию программы «Социальная поддержка» предусмотрены на 2021 год в объеме 17 340 228,7 тыс. рублей, на 2022 год ˗18 560 554,5 тыс. рублей, на 2023 год в объеме – 18 659 953,1 тыс. рублей.

 

Комментарии

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