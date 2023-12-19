Бюджет на 2024 год принят во втором чтении: состоялось 53 заседание Совета депутатов города Мурманска

В повестке заседания рассматривались шесть вопросов. Центральной темой обсуждения стал проект бюджета муниципального образования город Мурманск на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документ принят во втором чтении.

— Как и в предыдущие годы сохранена социальная направленность бюджета города-героя. На территории областного центра продолжим реализацию национальных проектов и мероприятий в рамках стратегического плана «На Севере — жить», — отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Так, продолжится ремонт в учреждениях образования и культуры: в следующем году запланированы завершение капитального ремонта фасада здания гимназии №2 (просп. Ленина, 59), капитальные ремонты фасада и внутренних инженерных сетей гимназии №3 (ул. Челюскинцев, 14) и крыши Детской школы искусств №3 (ул. Александра Торцева, 14).

Завершится строительство школы на 500 мест на улице Советской и здания Центра культурного развития на улице Аскольдовцев.

В сфере городской среды будет продолжено обустройство нового «Домика моржей» и начнётся благоустройство сквера по просп. Героев-североморцев, продолжится ремонт придомовых территорий и автомобильных дорог областного центра.

Помещения МБУК «Центральная детская библиотека» (ул. Беринга, 28) тоже отремонтируют. Учреждение выиграло конкурс регионального проекта «Культурная среда» по созданию модельной муниципальной библиотеки.

Также на заседании в соответствии с принятыми изменениями в Устав муниципального образования городской округ город-герой Мурманск утверждена схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов города Мурманска седьмого созыва.

Как прозвучало во время обсуждения этого вопроса, следующий год — выборный. Не только для всей страны в целом, но и для Мурманска. Горожанам предстоит определить своих представителей в Совете депутатов. Территориальная избирательная комиссия подготовила новую схему округов. Их границы определены в соответствии с числом избирателей и территориальным делением.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26335&page=1