Мурманская область. Арктика (16+)07.11.25 14:30

Бюджет на 2026 год: стабильность, развитие и забота о людях

Как отмечает Ирина Просоленко, в центре бюджета — человек и качество жизни. Продолжаются масштабные проекты, инициированные губернатором Андреем Чибисом: план «На Севере – Жить!», реновация ЗАТО, «Свой дом в Арктике», «На Севере — твой проект», «Зарплата мамы», «Витаминизация», «На Севере — малыш». Все они объединены одной целью — сделать жизнь в наших городах и посёлках комфортной, современной и удобной.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 1 ноября правительство Мурманской области внесло проект бюджета региона на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов на рассмотрение в Мурманскую областную Думу. Приоритеты финансового документа — сохранение устойчивости экономики, выполнение всех социальных обязательств и повышение качества жизни северян. Даже в непростых экономических условиях бюджет остаётся социально ориентированным: более половины всех расходов (56,1%) будет направлено на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру и спорт.

В этот же день на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко депутаты изучили материалы, представленные к проекту главного финансового документа области, на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе, и рекомендовали Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового утвердил календарный план рассмотрения проекта закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Как отмечает Ирина Просоленко, в центре бюджета — человек и качество жизни. Продолжаются масштабные проекты, инициированные губернатором Андреем Чибисом: план «На Севере – Жить!», реновация ЗАТО, «Свой дом в Арктике», «На Севере — твой проект», «Зарплата мамы», «Витаминизация», «На Севере — малыш». Все они объединены одной целью — сделать жизнь в наших городах и посёлках комфортной, современной и удобной.

Особое внимание будет уделено семьям с детьми, пожилым людям и участникам СВО, никто не останется без поддержки.

«Несмотря на все вызовы, региональное правительство последовательно укрепляет финансовую устойчивость. Каждый рубль бюджета должен работать на благо северян — это принципиальная позиция», - отметила председатель комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике Ирина Викторовна.

