Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%

Больше всего на подарки ко Дню защитника Отечества планируют потратить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Краснодара и Екатеринбурга. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

7 из 10 женщин и 3 из 10 мужчин будут в этом году дарить подарки на День защитника Отечества. Женщины чаще всего поздравляют мужей, отцов и сыновей. Каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам. Мужчины же чаще всего чествуют 23 февраля своих отцов и сыновей. 4 из 100 представителей сильного пола купят подарок себе: «Я офицер СССР!»; «Подарю себе сигары».

Нужно отметить, что хотя мужчины дарят подарки на 23 февраля реже, у них бюджеты крупнее, чем у женщин: 5000 и 3500 рублей соответственно. Среднестатистический россиянин планирует потратить на подарки 4000 рублей (+11% к средним расходам 2024 года).

В Москве и Санкт-Петербурге бюджеты на подарки ко Дню защитника Отечества больше: 4600 и 4300 рублей соответственно. 4100 потратят в Красноярске, по 4000 — в Екатеринбурге и Краснодаре.

Время проведения опроса: 2—17 февраля 2025 года.