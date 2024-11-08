Бюджет на покупки в «чёрную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувьВ ноябре запланировано более 50 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.11.24 18:00

Бюджет на покупки в «чёрную пятницу» вырос на 17%. На распродаже россияне будут покупать бытовую технику, одежду и обувь

Каждый десятый россиянин планирует совершить покупки в «чёрную пятницу». Средний бюджет на шопинг — более 20 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Только каждый десятый россиянин полагает, что скидки в «черную пятницу» — это скорее честное снижение первоначальных цен («Сезон подходит к концу, на некоторые товары упадет спрос, вполне разумно проводить ликвидацию по низким ценам»). 3 из 4 уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман («Цены заранее повышают, а потом в «чёрную пятницу» делают скидку, чтобы итоговая стоимость была как до повышения»; «Минус 90% скидка означает, что товар продают за копейки, но почему-то он стоит столько же, сколько неделей раньше»). 16% затруднились с ответом («Кто-то честный, кто-то нет»).

Мужчины чаще женщин считают большую ноябрьскую распродажу нечестной: 77% против 70% соответственно. Респонденты 35—45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

71% опрошенных не будут приобретать товары в «чёрную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей сообщали о таком намерении чаще (13%).

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить в «чёрную пятницу», составляет 20500 рублей. За год средний бюджет на покупки вырос на 3000 или 17%.

В «чёрную пятницу» каждый четвертый опрошенный (23%) планирует купить одежду, каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 14% — обувь. 8% планируют потратиться на гаджеты, 6% — товары для дома. По 5% будут покупать мебель и товары для детей, 3% — косметику. Причем по сравнению с 2023 годом приобретать одежду и обувь будут чаще, а гаджеты и бытовую технику реже.

Время проведения опроса: 3—31 октября 2024 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Комментарий к новости:За 9 месяцев этого года органы ЗАГС Мурманской области зарегистрировали 17475 записей актов гражданского состояния
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
-Правовая консультация (18+)Приложением «Госуслуги.Дом» пользуются уже более 53 тысяч северян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:30«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Ария-30 лет». Юбилейный концерт группы «Ария». '2015, часть 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)Аптеки Мурманской области «встали в очередь» за фармацевтами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 24 копейки, евро потерял почти 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярный район электрических сетей АО «МЭС» продолжает модернизацию оборудования-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 ноября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В Вологде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по образованию и высшей школе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика