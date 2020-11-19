Бюджет региона – это живой механизм – глава Министерства финансов Мурманской области

Проект бюджета, внесенный в Мурманскую областную Думу, сбалансирован и подготовлен с учётом соблюдения всех ограничений, установленных бюджетным законодательством. Об этом сообщил глава Министерства финансов Мурманской области Михаил Селезнёв.

«Важно понимать, что бюджет – это живой механизм, который может корректироваться в течение года с учётом, в частности, изменений доходной базы бюджета, так как на налоги, которые поступают в регион, серьёзное влияние оказывает конъюнктура цен на металлы на мировых рынках».

В то же время, расходы бюджета спланированы с учетом необходимости выполнения всех принятых расходных обязательств.

«В течение года расходы также могут подвергаться корректировке с учетом факторов, которые влияют на потребность, – продолжил глава минфина. – К ним относится численность в той или иной сфере – как услуг, так и граждан, обращающихся, к примеру, за социальными выплатами. Кроме того, на параметры бюджета могут влиять дополнительные средства, которые в течение года поступают в регион из федерального центра. Все это учитывается, и бюджет корректируется с обязательным условием – обеспечением его сбалансированности».

Напомним, общий объем доходов в бюджете на 2021 год составляет 82, 4 млрд рублей, расходов – 86,4 млрд рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, основной плановый документ региона основан, в частности, на положениях послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 15 января 2020 года, указов Президента РФ, Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также государственных программ Мурманской области, прогноза социально–экономического развития Мурманской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.