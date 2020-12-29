Бюджет следует исполнять эффективно и равномерно в течение всего финансового года, придерживаясь правила - глава регионального Минфина

Об особенностях исполнения областного бюджета в 2021 году на вчерашнем оперативном совещании в правительстве региона рассказал и.о. министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев. В своём докладе глава ведомства особо подчеркнул важность соблюдения сроков заключения соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются федеральные средства: в областной бюджет – не позднее 30 декабря 2020, в бюджеты муниципальных образований – не позднее 30 января 2021 года; заключения соглашений на предоставление межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются областные средства – не позднее 31 января 2021 года.

Кроме того, Михаил Селезнев отметил, что в срок до 15 февраля 2021 года необходимо заключить соглашения на предоставление субсидий, подлежащих распределению на конкурсной основе.

«Важно своевременно вернуть не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов в федеральный и областной бюджеты – не позднее 29 января 2021 года», – сказал Михаил Селезнев.

В своём докладе Михаил Селезнев также рассказал об особенностях исполнения областного бюджета в 2021 году: использовании экономии бюджетных средств, возникшей в ходе исполнения областного бюджета; предоставления (перераспределения) межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Мурманской области; внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете.

Как сообщает региональное Министерство финансов, Михаил Селезнев напомнил, что при исполнении областного бюджета 2021 необходимо обеспечить соответствие показателей сводной бюджетной росписи на реализацию национальных (региональных) проектов (в части областных и федеральных средств) с паспортами национальных (региональных) проектов, а также с государственными программами Мурманской области.

«Бюджет следует исполнять эффективно и равномерно в течение всего финансового года, придерживаясь правила – первый квартал – 25%, полугодие – 50%, 9 месяцев – 75%», – подчеркнул Михаил Селезнев в завершение доклада.