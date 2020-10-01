Бюджет Териберки будет наполняться за счёт «туристических» денег

Концепция развития Териберки стала темой рабочего визита в Мурманскую область заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольги Захаровой. В рамках мероприятия с участием представителей регионального комитета по туризму и Кольского научного центра РАН была представлена концепция возрождения арктических поселений с точки зрения туризма на примере Териберки.

«На первом месте в списке приоритетов нашей работы, несомненно, сохранение и защита природы, чтобы мы больше не сталкивались с тем, что краснокнижные виды исчезают из-за безответственности туристов. Цель – комплексное развитие инфраструктуры посёлка, которое также позволит открыть новые рабочие места, но и будет способствовать пополнению бюджета Териберки за счёт «туристических» денег. Интерес АСИ к этому проекту нам важен, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как пишет комитет по туризму Мурманской области, в рамках деловой программы специалисты КНЦ РАН представили результаты социологического исследования в рамках работы по созданию природного парка: большая часть местных жителей поддержала идею о необходимости парка, при условии развития инфраструктуры и пополнения бюджета сельского поселения и, главное, контроля за туристическим потоком.

«Сейчас даже в труднодоступных местах красоту северной природы портят оставленные туристами кострища, бутылки и иной мусор. По словам местных жителей, даже в не пиковый период туристического сезона местные жители еженедельно убирают с пляжа пару десятков брошенных одноразовых мангалов. Поэтому для сохранения уникальной природы в арктических широтах мы должны уделять максимальное внимание данному вопросу», – подчеркнул по итогу встречи Евгений Боровичев, заместитель председателя по научной работе ФИЦ КНЦ РАН.

В рамках встречи состоялась экскурсия по главным достопримечательностям Териберки.

«Здесь уникальная красота: водопады, бесконечные пляжи, бескрайнее море и магическое «сияние Авроры» – северное сияние. К этому всему теперь ещё добавляется местный колорит арктической кухни», – поделилась впечатлениями Ольга Захарова.