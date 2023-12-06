Бюджет торопит! Очередное заседание Думы состоится 13 декабря

Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 5 декабря прошло заседание Совета областной Думы. Депутаты решили, что очередное заседание Думы состоится 13 декабря.

В центре внимания – проекты законов об областном бюджете и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов во втором чтении.

Во втором чтении депутаты обсудят законопроекты: «О патриотическом воспитании граждан в Мурманской области», «О внесении изменений в статью 7.2 закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».

В повестке - проект закона, вносящий изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области» в третьем чтении.