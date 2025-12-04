Бюджет торопит: очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 10 и 24 декабря

Это решение было принято вчера Советом областной Думы под председательством Сергея Дубового.

Депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, а также проекта закона о бюджете ТФОМС на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Региональные парламентарии планируют обсудить в первом чтении внесение изменений в закон «Об отдельных вопросах в области жилищных отношений и жилищного строительства на территории Мурманской области».

Заседания планируется провести за два дня 10 и 24 декабря.