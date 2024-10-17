Бюджет в условиях санкционного давления и новых экономических вызовов: Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатами фракции «Единая Россия»

Вчера в областной Думе губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатами фракции «Единая Россия». Во встрече также приняли участие и.о. министра развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова, и.о. министра имущественных отношений Виктория Минкина, и.о. министра финансов Михаил Селезнев.

Глава региона рассказал о процессе формирования бюджета Мурманской области с учётом санкционного давления и новых экономических вызовов.

«Перед нами стоит ряд непростых задач: завершение текущего года и формирование бюджета на 2025 год и проекта на два следующих года. Два года назад мы перестали быть дотационным субъектом. Большие силы и ресурсы вкладывали, чтобы у нас появлялись новые инвестпроекты, рабочие места, росла зарплата тех, кто работает в производственном, реальном секторе экономики, и в бюджетном секторе. Страна находится в состоянии войны не только на поле боя, но и в экономике. Санкционное давление задевает и ряд наших налогоплательщиков. Это новые вызовы, в которых мы с вами существуем. Мы к этому готовились, и наша задача – сделать так, чтобы те решения по бюджету, которые нам предстоит обсуждать и принимать на 2025 год и будущий период, были сбалансированы, безусловно выполнены все социальные обязательства, обеспечен необходимый уровень дохода для работников бюджетной сферы», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона акцентировал, что важно сконцентрировать ресурсы на приоритетах и национальных целях устойчивого развития, которые поставил президент Владимир Путин. А также на реализации объектов в рамках плана «На Севере – жить», мастер-планов развития опорных городов Арктики, программы реновации ЗАТО.

«Задачи непростые. Расчётами мы занимались несколько месяцев. В том числе изыскиваем дополнительные источники в рамках работы с ключевыми налогоплательщиками, взаимодействия с федеральным правительством, делаем всё, что необходимо в данном случае, чтобы были необходимые ресурсы при имеющихся вызовах времени. Важно консолидировать усилия, чтобы все задачи, стоящие перед нами, выполнить», – отметил Андрей Чибис.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Мищенко отметил, что Россия находится в непростых условиях экономического давления, и это влияет как на доходную часть федерального бюджета, так и регионального.

«С учётом этих реалий, вызовов, важно правильно определиться и найти новые эффективные методы наполнения бюджета. Сегодня на повестке дня стоит вопрос повышения эффективности на всех уровнях власти, во всех учреждениях, организациях. Предыдущие бюджеты, начиная с 2021 года, были в Мурманской области бездотационными, мы вышли на этот уровень впервые за много лет. Это позволило серьёзно поднять уровень развития региона. Мы это видим по многим позициям, во всех отраслях, во внешнем облике населённых пунктов. Очень много сделано для участников СВО и их семей. Мы правильно использовали бюджет как инструмент для выполнения задач, состоявших на тот период. И сегодня, в этих непростых условиях, также стоит задача, обеспечив бюджетную эффективность, найдя новые источники поступления доходов в бюджет, добиться дальнейшего стабильного поступательного экономического развития», – сказал Владимир Мищенко.

Депутат Мурманской областной Думы и руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Просоленко также подчеркнула, что предстоит серьёзная аналитическая работа.

«Формирование бюджета предстоит в экономически сложных условиях. Цель – чтобы бюджет остался социально ориентированным. Минфин Мурманской области прикладывает усилия, чтобы сконцентрировать и найти дополнительные источники доходов. Страна живёт в условиях санкций уже несколько лет, и это не проходит бесследно практически во всех регионах Российской Федерации. Нужно с пониманием относиться, что мы сейчас должны переформатировать свою работу при формировании бюджета, при реализации проектов, подходе к хозяйствующим субъектам. Мы уверены, что это пройдет успешно. В любом случае остаётся вектор на развитие нашей области, проектов плана «На Севере – жить». Впереди нулевые слушания, бюджет войдёт в областную Думу 1 ноября текущего года. Будем работать для того, чтобы все социальные гарантии сохранить и распределить денежные средства во всех сферах деятельности», – сказала Ирина Просоленко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/