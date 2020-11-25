Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Культура» предусмотрены на 2021 год в объёме более 2 млрд рублей

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. В нём приняли участие депутаты регионального парламента, представители профильных министерств области, прокуратуры.

В центре внимания были государственные программы на 2021-2025 годы в сферах образования, культуры, спорта, развития гражданского общества, социальной поддержки детей. Приоритеты программ определены указами Президента РФ, а также Стратегией социально-экономического развития Мурманской области.

О мероприятиях государственной программы «Образование и наука» присутствующих проинформировала министр образования и науки Ольга Дзюба.

В частности, отмечалось, что на реализацию программы на пять лет предусмотрено более 102 миллиардов рублей. В нашем регионе планируется открытие центров образования, так называемых «точек роста», создание детских технопарков «Кванториум», центры цифрового образования, продолжится строительство новых детских садов и школ. Свыше 311 миллионов рублей в следующем году предусмотрено на обеспечение бесплатного питания отдельных категорий обучающихся.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Культура» предусмотрены на 2021 год в объёме 2 млрд 188 млн 890,8 тысячи рублей. В числе приоритетных направлений государственной культурной политики – формирование единого культурного пространства с информационной и цифровой открытостью, объединяющего творческие инициативы различных субъектов и обеспечивающего взаимообмен культурными ценностями и идеями, а также создание брендовых культурных событий и продуктов, отражающих региональную самобытность.

Депутаты обсудили представленные программы и приняли информацию к сведению.