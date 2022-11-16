В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Депутаты обсудили проект областного бюджета на следующий год.

Так, бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Образование и наука» на 2023 год предусмотрены в объёме более 25 млрд рублей, что на один миллиард больше, чем в текущем году. Средства будут распределены в рамках подпрограмм «Развитие профессионального образования», «Развитие дошкольного и общего образования», «Развитие дополнительного образования детей» и «Совершенствование управления системой образования».

Отмечалось, что более трёх миллионов рублей направят на обновление материально-технической базы для организаций учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях, свыше 127 млн рублей – на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях. Продолжится предоставление субсидий муниципальным образованиям на замену окон в школах и детских садах и комплексную безопасность этих учреждений, а также на преобразование пространств образовательных организаций в рамках проекта «Арктическая школа».

Более 179 млн рублей предусмотрено на обеспечение отдыха и оздоровления юных северян. В следующем году появится и новая форма поддержки молодых учёных Кольского Заполярья в форме субсидии. На эти цели предусмотрено 4 млн рублей. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на строительство двух школ в Мурманске.

Комитет рекомендовал Думе принять проект областного бюджета в первом чтении.

К принятию в первом чтении и окончательной редакции Думе рекомендован региональный законопроект, вносящий изменения в отдельные законодательные акты. Он устанавливает дополнительные гарантии по предоставлению полного государственного обеспечения лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26333/