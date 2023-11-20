Состоялось заседание комитета областной Думы по здравоохранению под председательством Лены Лукичевой. В центре внимания депутатов был проект закона об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Один из ключевых вопросов - развитие инфраструктуры системы здравоохранения. Всего на эти цели в следующем году запланировано потратить свыше 3,4 миллиарда рублей.

- В том числе продолжится строительство онкологического центра в Мурманске, - отметила председатель комитета. - Выделено более 1,8 миллиарда рублей. В эти средства включено и оснащение оборудованием.

Также предусмотрено 130 миллионов рублей на возведение инфекционного корпуса в Мончегорске и чуть менее 127 миллионов рублей – на инфекционное отделение в Ковдоре.

- Ковид показал, что такие учреждения необходимы, - подчеркнула Лена Лукичева. - Значительные бюджетные ассигнования направлены на капитальные ремонты объектов здравоохранения, на закупку оборудования, на создание условий доступности в медицинских организациях. Крайне важный вопрос - кадровое обеспечение системы здравоохранения. На эти цели планируется потратить свыше 776 миллионов рублей.

В целом же бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Здравоохранение» в Мурманской области на 2024 год предусмотрены в объёме более 20,8 миллиарда рублей. По сравнению с текущим годом они выросли на сумму более чем на 1,6 миллиарда рублей.

Соответственно, увеличивается и финансирование всех основных подпрограмм. Так, на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи планируется направить свыше 2,8 миллиарда рублей (в текущем году расходы – чуть менее 2,7 миллиарда рублей). Расходы на совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, а также скорой помощи составят 3,6 миллиарда рублей (в этом году – 3,3 миллиарда).

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении и направил своё заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Также парламентарии рассмотрели законопроекты о внесении изменений в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2023 год и о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2024 год. Прогнозируемый общий объём доходов фонда на текущий год составил более 21,9 миллиарда рублей. Предполагается, что в следующем году доходы фонда превысят 24,6 миллиарда рублей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28939/