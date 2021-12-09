Бюджетные поправки направлены на увеличение финансирования мероприятий по госпрограммам, а также с введением дополнительных мер социальной поддержки некоторых категорий северян

9 и 10 декабря состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. Депутаты внесли в проект повестки дня более двух десятков вопросов.

Региональные депутаты планируют, например, рассмотреть вопросы о назначении на должность мирового судьи Мурманской области; о назначении на должность заместителя председателя Контрольно-счётной палаты Мурманской области и о назначении на должность аудитора КСП.

В первом чтении депутаты рассмотрят вопрос о проекте закона Мурманской области №512-7 «О внесении изменений в закон Мурманской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Во втором чтении будет рассматриваться проект закона Мурманской области № 498-7 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

А в преддверии заседания Думы, 8 декабря, комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике рекомендовал принять во втором чтении проект главного финансового закона на следующий год и плановый период.

Председатель этого комитета Ирина Просоленко отметила, что поправки направлены на увеличение финансирования мероприятий по госпрограммам, а также в связи с введением дополнительной меры социальной поддержки по предоставлению ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет, награжденным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР».

Комитет рекомендовал принять проект областного бюджета на следующий год во втором чтении.

Депутаты обсудили и рекомендовали Думе назначить Максима Белова на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области, рассмотрели и поддержали кандидатуры для назначения на должности аудиторов и зампредседателя КСП области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22433/