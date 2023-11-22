Бюджетные расходы на обеспечение безопасности дорожного движения в регионе в следующем году увеличатся в три раза

Вчера состоялось заседание комитета Мурманской областной Думы по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили проект бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в части реализации государственной программы «Общественная безопасность» и подпрограммы «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области».

Финансирование госпрограммы «Общественная безопасность» в следующем году планируется увеличить с 2,3 до 2,6 миллиарда рублей. Из них большая часть – свыше 2 миллиардов рублей - будет направлена на содержание Государственной противопожарной службы Мурманской области.

Более 44 миллионов рублей составят субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по образованию и деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Порядка 29 миллионов поступят на обеспечение развития и функционирования системы вызова экстренных служб «112».

Финансирование подпрограммы «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области» в следующем году увеличится более чем в три раза – с 34 до 108 миллионов рублей.

Основная часть средств уйдёт на эксплуатацию и техническое обслуживание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять проект закона об областном бюджете в первом чтении и направил свое заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

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