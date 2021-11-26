Все - на домашний матч хоккейного клуба «Мурман»!В Мурманской области продолжает снижаться численность населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.21 14:30

Бюджетные слушания прошли во флотской столице

25 ноября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл бюджетные слушания, на которых перед депутатами выступили заместитель главы ЗАТО г. Североморск-председатель комитета имущественных отношений Анна Клапоцкая и начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зоя Кругляк.

Анна Клапоцкая доложила депутатам о работе комитета имущественных отношений в 2021 году и планах на 2022 год. Благодаря деятельности КИО в бюджет Североморска поступили 36,6 миллиона рублей от аренды помещений, 26,7 миллиона рублей от аренды земельных участков, от продажи объектов10,8 миллиона рублей, от коммерческого и служебного найма жилья – 24,6 миллиона рублей. Прибыль Муниципальных унитарных учреждений составила 1,4 миллиона рублей. В 2021 году 8 детей-сирот были обеспечены однокомнатными квартирами. В 2022 году планируется приобретение ещё 3 однокомнатных квартир. Специалистами КИО проведены кадастровые работы в отношении 30 земельных участков для муниципальных нужд. На 2022 год запланированы работы по оценке 15 объектов муниципального имущества с целью их последующей продажи в рамках утвержденного Прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

Начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зоя Кругляк выступила с подробным докладом, в котором рассказала и об итогах работы в 2021 году и перспективах развития в 2022 году, подкрепляя свое выступление слайдами, которые выводились и на экран монитора, и были загружены в планшеты депутатов. 

Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей включает 4 школы искусств, 2 спортивные школы, 3 культурно-досуговых учреждения, 9 библиотек Централизованной библиотечной системы, Североморский информационно-аналитический центр.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» в 2022 году, по сравнению 2021 годом, увеличены на 50 млн 215,4 тысячи рублей и составят 484 млн 545,21 тысячи рублей.

В целом увеличение ассигнований на реализацию подпрограмм произошло в связи с: повышением заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.09.2021 на 5% и планируемым повышением с 01.10.2022 на 4%, а также увеличением индикатора среднемесячного дохода от трудовой деятельности для оплаты труда категорий работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации на сумму 21 млн 974,3 тысячи рублей; ростом тарифов на коммунальные услуги с 01.01.2022 на 3,9%; включением расходов на ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений в сумме 4 млн 210,3 тысячи рублей; предоставлением средств субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов в сумме 51 млн 269,1 тысячи рублей – капремонт фасада ДК «Строитель», ПСД зрительного зала и прилегающей территории ДК «Строитель», автомобиль и ПСД фасада и кровли ЦДМ.

Кроме того, уменьшены расходы подпрограммы «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» в связи с предоставлением в 2021 году средств областного бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в объёме 10  млн рублей, а также расходы подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» в связи с направлением в 2021 году бюджетных ассигнований на разработку ПСД на ремонт самолёта ИЛ-4 и установку мемориального сооружения «Огонь Памяти» в объёме 3  млн 385,0 тысяч рублей.

В течение двух часов депутаты заслушавали два доклада, получив полное представление о направлениях деятельности и финансировании в 2022 году комитета имущественных отношений и Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зоя Кругляк.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту, морковь и картофель-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,3 рубля, доллар подрос почти на 99 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика