Бюджетные слушания прошли во флотской столице

25 ноября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл бюджетные слушания, на которых перед депутатами выступили заместитель главы ЗАТО г. Североморск-председатель комитета имущественных отношений Анна Клапоцкая и начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зоя Кругляк.

Анна Клапоцкая доложила депутатам о работе комитета имущественных отношений в 2021 году и планах на 2022 год. Благодаря деятельности КИО в бюджет Североморска поступили 36,6 миллиона рублей от аренды помещений, 26,7 миллиона рублей от аренды земельных участков, от продажи объектов10,8 миллиона рублей, от коммерческого и служебного найма жилья – 24,6 миллиона рублей. Прибыль Муниципальных унитарных учреждений составила 1,4 миллиона рублей. В 2021 году 8 детей-сирот были обеспечены однокомнатными квартирами. В 2022 году планируется приобретение ещё 3 однокомнатных квартир. Специалистами КИО проведены кадастровые работы в отношении 30 земельных участков для муниципальных нужд. На 2022 год запланированы работы по оценке 15 объектов муниципального имущества с целью их последующей продажи в рамках утвержденного Прогнозного плана приватизации муниципального имущества.

Начальник Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зоя Кругляк выступила с подробным докладом, в котором рассказала и об итогах работы в 2021 году и перспективах развития в 2022 году, подкрепляя свое выступление слайдами, которые выводились и на экран монитора, и были загружены в планшеты депутатов.

Управление культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей включает 4 школы искусств, 2 спортивные школы, 3 культурно-досуговых учреждения, 9 библиотек Централизованной библиотечной системы, Североморский информационно-аналитический центр.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» в 2022 году, по сравнению 2021 годом, увеличены на 50 млн 215,4 тысячи рублей и составят 484 млн 545,21 тысячи рублей.

В целом увеличение ассигнований на реализацию подпрограмм произошло в связи с: повышением заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.09.2021 на 5% и планируемым повышением с 01.10.2022 на 4%, а также увеличением индикатора среднемесячного дохода от трудовой деятельности для оплаты труда категорий работников, повышение размера оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации на сумму 21 млн 974,3 тысячи рублей; ростом тарифов на коммунальные услуги с 01.01.2022 на 3,9%; включением расходов на ремонт и капитальный ремонт имущества муниципальных учреждений в сумме 4 млн 210,3 тысячи рублей; предоставлением средств субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов в сумме 51 млн 269,1 тысячи рублей – капремонт фасада ДК «Строитель», ПСД зрительного зала и прилегающей территории ДК «Строитель», автомобиль и ПСД фасада и кровли ЦДМ.

Кроме того, уменьшены расходы подпрограммы «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» в связи с предоставлением в 2021 году средств областного бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в объёме 10 млн рублей, а также расходы подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск» в связи с направлением в 2021 году бюджетных ассигнований на разработку ПСД на ремонт самолёта ИЛ-4 и установку мемориального сооружения «Огонь Памяти» в объёме 3 млн 385,0 тысяч рублей.

В течение двух часов депутаты заслушавали два доклада, получив полное представление о направлениях деятельности и финансировании в 2022 году комитета имущественных отношений и Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей Зоя Кругляк.