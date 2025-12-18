Бюджеты на подарки к Новому году растут

За год они выросли на 5%: среднестатистический россиянин потратит 18000 рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам совместного опроса с «MADAME COCO» — международным брендом товаров для дома, который активно развивается в России, в котором приняли участие 13000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян уже задумывается о покупке подарков на Новый год. 72% будут одаривать своих родственников. 4 из 10 поздравят своих любимых. 3 из 10 — друзей.

Каждый шестой (17%) планирует сделать подарок себе. Каждый восьмой (13%) — коллегам по работе. И только 11% россиян не собираются дарить подарки.

Мужчины чаще дарят подарки вторым половинам, женщины же чаще поздравляют родственников, друзей, коллег и себя не забывают. Молодёжь до 35 лет активнее поздравляет родственников, любимых и друзей. Подарков коллегам больше шансов дождаться от россиян 45+.

По данным бренда «MADAME COCO», россияне начинают покупать подарки заранее — уже со второй половины ноября и к середине декабря продажи увеличиваются вдвое по сравнению с периодом стабильного спроса. Средний чек составляет от 1500 рублей за подарок для коллег или знакомых и до 15000 рублей — для близких людей или руководителей.

Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на новогодние подарки в 2025 году, достигла 18000 рублей (+5% за год). Мужчины заявляют о более крупных бюджетах (21400 рублей), чем женщины (16100 рублей). Более значительные расходы планирует молодёжь до 35 лет (19000 рублей), в то время как респонденты старше 45 лет ориентируются на меньшую сумму (17500 рублей).

Респонденты с заработком от 150 тысяч рублей в месяц готовы потратить на подарки в среднем 23800 рублей.

Среди населения мегаполисов самые щедрые бюджеты на подарки — у жителей Москвы (22200 рублей, +7% за год) и Красноярска (21600 рублей, +8% за год). На третьем месте — Санкт-Петербург (19400 рублей). В топ-5 вошли Екатеринбург и Ростов-на-Дону (18200 и 18100 рублей соответственно).

Самыми популярными подарками, по данным бренда «MADAME COCO», являются товары для дома: комплекты постельного белья, подушки, пледы, подарочные и сервировочные наборы, а также подарочные сертификаты. По сравнению с 2024 годом покупатели делают ставку на более универсальные и рациональные подарки, которые будут актуальны круглый год, в отличие от тематического новогоднего декора.

Время проведения опроса: 6 ноября — 5 декабря 2025 года.