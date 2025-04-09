Бюджеты на реферальные программы растут, но прибегают к рекрутингу по рекомендациям чуть реже, чем год назад

Реферальные программы в рекрутинге применяют немного реже, чем год назад, но интерес к подобному способу привлечения кандидатов по-прежнему высокий. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

В 45% компаний действуют внутренние реферальные программы: работодатели поощряют сотрудников, сумевших привести новых работников в команду.

В прошлом году к реферальному рекрутингу прибегали ещё чаще: вознаграждение за рекомендации выплачивали 52% работодателей. Небольшое снижение, очевидно, связано с оптимизацией кадровых расходов: компании оценили эффективность этого канала найма и приняли решение о продолжении использования или сворачивании программы.

Однако, несмотря на небольшое снижение числа использующих реферальные программы, интерес к ним по-прежнему высокий: 30% компаний поощряют рекомендации на любые вакансии компании, ещё 15% — на отдельные вакантные позиции (чаще всего назывались квалифицированные рабочие, программисты, водители, инженеры и складской персонал).

Бюджеты на реферальные программы растут: 4 из 10 компаний увеличили размер вознаграждения за рекомендации. В каждой второй компании выплаты остались на уровне прошлого года.

Время проведения опроса: 1—26 марта 2025 года.