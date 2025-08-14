Бывший начальник отдела ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской области, обвиняемый в получении взятки, заключён под домашний арест

Прокуратурой Ловозерского района признано законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-23 УФСИН России по Мурманской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, было установлено, что в июне-июле 2025 года обвиняемый договорился с осужденным о проносе на территорию исправительного учреждения запрещённых предметов (электронных сигарет и медикаментов) за взятку в размере 15 тысяч рублей. Для реализации преступного умысла он получил через транспортную компанию посылку с банковской картой и запрещёнными предметами, которые впоследствии скрытно пронёс в учреждение и передал осужденному.

Должностное лицо задержано после совершения преступления, выявленного сотрудниками оперативных подразделений региональных УФСИН и УФСБ России.

С учётом позиции прокурора суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Дальнейшее расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры Ловозерского района.