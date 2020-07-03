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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.20 17:05

Бывший руководитель МУП Печенгского района подозревается в совершении хищения вверенных ему денежных средств

Следственным отделом по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одного из муниципальных унитарных предприятий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по версии следствия, подозреваемый, 1985 года рождения, являлся должностным лицом предприятия, осуществляющего деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В 2014 году мужчина присвоил вверенные ему денежные средства, принадлежащие муниципальному унитарному предприятию, в сумме 35 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. При этом денежные средства предназначались для ремонта автотранспорта, стоящего на балансе учреждения. Договор об оказании указанных ремонтных работ являлся подложным, фактически ремонт автотранспорта не производился и не планировался.

Указанные преступления удалось выявить благодаря взаимодействию с сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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