C 1 марта стартует интернет-голосование по выбору территорий для установки детских и спортивных площадок в городах и посёлках Мурманской области

В течение двух недель – до 15 марта – на сайтах администраций муниципальных образований и в официальных аккаунтах в социальных сетях северяне смогут оставить свой голос и высказать пожелания.

В этом году при поддержке губернатора Андрея Чибиса в рамках реализации плана «На Севере – жить» в муниципалитетах региона дополнительно установят 50 новых игровых и спортивных комплексов.

Об организации общественных обсуждений проектов на оперативном совещании рассказала министр градостроительства и благоустройства региона Ольга Вовк. Места для размещения объектов определят сами жители. По итогам обсуждения до 1 апреля будет подготовлено несколько вариантов эскизов таких территорий. Вторым этапом голосования станет выбор комплектации игровых и спорткомплексов.

«Предлагаю окончательные итоги по выбору проектов благоустройства с функциональным наполнением площадок совместить с общероссийским голосованием за поправки в Конституцию Российской Федерации», – сказал Андрей Чибис.

Окончательная дата проведения голосования будет определена позже.

Губернатор также обратил внимание глав муниципальных образований на важность вовлечения в процесс благоустройства общественных пространств большего количество жителей и необходимость наполнения обновлённых территорий событиями. Андрей Чибис поручил региональному министерству культуры совместно с министерством градостроительства и благоустройства сформировать план проведения культурных мероприятий на обновлённых территориях. Актуальная афиша будет доступна жителям Мурманской области, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.