C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики

В топ-15 профессий, имеющий наименьшее количество активных резюме на одну вакансию, а по сути, самых остродефицитных, входят сразу несколько медицинских профессий в Мурманской области: врач (0,4 активных резюме на вакансию), главврач (1), фармацевт (1), медсестра или медбрат (1,5), ветврач (2,1). Причём год к году ситуация практически не изменилась.

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии в области медицины и фармацевтики и выяснили, кто в Мурманской области пользуется наибольшим спросом и как поменялась зарплата у медицинских специалистов.

Спрос

С января по начало июня в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 2% и превысило 220 тысяч предложений о работе. В Мурманской области тоже растёт спрос на кадры в медицине: более 1 тысячи новых вакансий с начала года.

Основная кадровая востребованность сосредоточена на врачах. В СЗФО и в том числе Мурманской области, судя по данным вакансий на hh.ru, с начала 2025 года не хватало более 15,2 тысячи врачей разных специализаций, а это 46% вакансий от всего объёма в местной медицинской сфере. На втором месте по доле спроса – младший медперсонал (25%, или более 8 тысяч вакансий), на третьем по доле предложений о работе – фармацевты-провизоры (7% вакансий).

При этом ярче всего с начала года в регионе проявилась нехватка лаборантов (+94% новых рабочих мест по сравнению с 2024 годом), главных врачей (+49%), а также специалистов по сертификации (+47% новых вакансий).

Зарплаты

Медианная предлагаемая зарплата, которую указывают в вакансиях сферы «Медицина и фармацевтика», достигла в целом по РФ 78 тысяч рублей, что на 16% больше, чем в 2024 году.

А вот в Мурманской области медианная зарплата в медицинской сфере выросла за год на 24% - до 91,8 тысячи рублей. Между тем опрос hh.ru, проведенный в 2025 году, показывает, что своим текущим заработком довольны лишь 29% или треть опрошенных представителей медицинской сферы. Ещё 48% оценили свой доход как «средний, но могло бы быть лучше», а вот 13% работников медицины категорически не довольны своим доходом.

В разрезе профессий наибольший доход в СЗФО и в том числе Мурманской области в медицине сейчас у главврачей – в вакансиях для них предлагают доход не менее 109,8 тысячи рублей, на втором месте – медпредставители (105,7 тысячи рублей), на третьем – врачи (98,1 тысячи). А вот наиболее активно за год росла зарплата для ветеринарных врачей (+30% - до 79,6 тысячи) и ассистентов врачей (+22% - до 73 тысячи).

На сколько выросли зарплаты врачей в СЗФО и в том числе Мурманской области за год?

Профессия Медианная предлагаемая зарплата, руб. Динамика за год 2025 2024 Ассистент врача 73000 60000 22% Ветеринарный врач 79600 61400 30% Врач 98100 80000 23% Главный врач, заведующий отделением 109800 99800 10% Заведующий аптекой 85700 80000 7% Лаборант 61200 56600 8% Медицинская сестра, медицинский брат 60500 50400 20% Медицинский представитель 105700 89800 18% Научный специалист, исследователь 70600 61600 15% Специалист по сертификации 80000 72700 10% Фармацевт-провизор 70000 65000 8%

Дефицитность профессий

В 2025 году профессии, связанные с медициной сферой, остаются в топе самых остродефицитных. Так, в топ-15 профессий, имеющий наименьшее количество активных резюме на одну вакансию, а по сути, самых остродефицитных, входят сразу несколько медицинских профессий в Мурманской области: врач (0,4 активных резюме на вакансию), главврач (1), фармацевт (1), медсестра или медбрат (1,5), ветврач (2,1). Причём год к году ситуация практически не изменилась. Для сравнения: нормальный уровень конкуренции для рынка труда, когда соотношение между работодателями и соискателями находится в балансе – от 4 до 8 резюме на вакансию (наглядно на диаграмме).