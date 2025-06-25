C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии в области медицины и фармацевтики и выяснили, кто в Мурманской области пользуется наибольшим спросом и как поменялась зарплата у медицинских специалистов.
Спрос
С января по начало июня в России число вакансий в сфере медицины и фармацевтики увеличилось год к году на 2% и превысило 220 тысяч предложений о работе. В Мурманской области тоже растёт спрос на кадры в медицине: более 1 тысячи новых вакансий с начала года.
Основная кадровая востребованность сосредоточена на врачах. В СЗФО и в том числе Мурманской области, судя по данным вакансий на hh.ru, с начала 2025 года не хватало более 15,2 тысячи врачей разных специализаций, а это 46% вакансий от всего объёма в местной медицинской сфере. На втором месте по доле спроса – младший медперсонал (25%, или более 8 тысяч вакансий), на третьем по доле предложений о работе – фармацевты-провизоры (7% вакансий).
При этом ярче всего с начала года в регионе проявилась нехватка лаборантов (+94% новых рабочих мест по сравнению с 2024 годом), главных врачей (+49%), а также специалистов по сертификации (+47% новых вакансий).
Зарплаты
Медианная предлагаемая зарплата, которую указывают в вакансиях сферы «Медицина и фармацевтика», достигла в целом по РФ 78 тысяч рублей, что на 16% больше, чем в 2024 году.
А вот в Мурманской области медианная зарплата в медицинской сфере выросла за год на 24% - до 91,8 тысячи рублей. Между тем опрос hh.ru, проведенный в 2025 году, показывает, что своим текущим заработком довольны лишь 29% или треть опрошенных представителей медицинской сферы. Ещё 48% оценили свой доход как «средний, но могло бы быть лучше», а вот 13% работников медицины категорически не довольны своим доходом.
В разрезе профессий наибольший доход в СЗФО и в том числе Мурманской области в медицине сейчас у главврачей – в вакансиях для них предлагают доход не менее 109,8 тысячи рублей, на втором месте – медпредставители (105,7 тысячи рублей), на третьем – врачи (98,1 тысячи). А вот наиболее активно за год росла зарплата для ветеринарных врачей (+30% - до 79,6 тысячи) и ассистентов врачей (+22% - до 73 тысячи).
На сколько выросли зарплаты врачей в СЗФО и в том числе Мурманской области за год?
|
Профессия
|
Медианная предлагаемая зарплата, руб.
|
Динамика за год
|
2025
|
2024
|
Ассистент врача
|
73000
|
60000
|
22%
|
Ветеринарный врач
|
79600
|
61400
|
30%
|
Врач
|
98100
|
80000
|
23%
|
Главный врач, заведующий отделением
|
109800
|
99800
|
10%
|
Заведующий аптекой
|
85700
|
80000
|
7%
|
Лаборант
|
61200
|
56600
|
8%
|
Медицинская сестра, медицинский брат
|
60500
|
50400
|
20%
|
Медицинский представитель
|
105700
|
89800
|
18%
|
Научный специалист, исследователь
|
70600
|
61600
|
15%
|
Специалист по сертификации
|
80000
|
72700
|
10%
|
Фармацевт-провизор
|
70000
|
65000
|
8%
Дефицитность профессий
В 2025 году профессии, связанные с медициной сферой, остаются в топе самых остродефицитных. Так, в топ-15 профессий, имеющий наименьшее количество активных резюме на одну вакансию, а по сути, самых остродефицитных, входят сразу несколько медицинских профессий в Мурманской области: врач (0,4 активных резюме на вакансию), главврач (1), фармацевт (1), медсестра или медбрат (1,5), ветврач (2,1). Причём год к году ситуация практически не изменилась. Для сравнения: нормальный уровень конкуренции для рынка труда, когда соотношение между работодателями и соискателями находится в балансе – от 4 до 8 резюме на вакансию (наглядно на диаграмме).