Cамый северный в России карбас покинул стены мастерской, а 8 мая прошёл испытание на остойчивость в бухте Ваенга

Парусно-моторную лодку по чертежам, предоставленным архангельским Товариществом поморского судостроения, с применением современных технологий североморец Игорь Логинов вместе с командой построил в Арктическом музее лодки, расположенном на базе морского клуба «Калипсо». Технологию строительства малого сельдяного карбаса мастер адаптировал под лодку из фанеры. Судостроителям удалось соорудить почти шестиметровое судно, весящее меньше 200 кг. Проект был реализован при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Карбас - третье судно, которое построил Игорь Логинов. Ранее мастер изготовил швертбот «Палтус» и экспедиционный тендер «Конёк».

Участники мероприятия не только помогли новой лодке спуститься на воду, но и узнали много нового о поморских карбасах, а также смогли прокатиться на североморском карбасе в бухте. После его успешного испытания, представители клуба исторической реконструкции «Фьорд» угостили гостей вкуснейшим компотом. Аутентичности мероприятию придало исполнение поморских песен сказителем Александром Маточкиным, специально прибывшим в родной Североморск из Санкт-Петербурга.

Как только позволит погода, карбас отправится в экспедицию. Команда из четырёх человек дойдёт на нем до Малой Волоковой губы и проволочит в Большую Волоковую, испытав все сложности и особенности такого способа передвижения и проверив происхождение названий заливов.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13729-segodnya-v-severomorske-byl-spushen-na-vodu-karbas/