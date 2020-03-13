Capesize в Мурманском морском торговом порту, или Завораживающая красота работы портовиков

В феврале 2020 года в Мурманском морском торговом порту был установлен новый производственный рекорд. На причале № 14 грузового района № 2 на борт судна «NEW ATHENS», относящегося к классу Capesize, были погружены 157451 тонна угля. Они были обработаны всего за несколько дней с рекордной интенсивностью – 35,05 тысячи тонн в сутки.

Его автором стала укрупненная комплексная бригада № 2. Длина «NEW ATHENS» составляет 287 метров. Это без малого три футбольных поля. Не так много портов могут принимать суда таких размеров. Мурманский морской торговый порт – в их числе.

Пресс-служба АО «СУЭК» сегодня разместила видеоотчёт о том, как проходила погрузка гиганта.