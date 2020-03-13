Мурманская область. Арктика (16+)13.03.20 10:15
Capesize в Мурманском морском торговом порту, или Завораживающая красота работы портовиков
В феврале 2020 года в Мурманском морском торговом порту был установлен новый производственный рекорд. На причале № 14 грузового района № 2 на борт судна «NEW ATHENS», относящегося к классу Capesize, были погружены 157451 тонна угля. Они были обработаны всего за несколько дней с рекордной интенсивностью – 35,05 тысячи тонн в сутки.
Его автором стала укрупненная комплексная бригада № 2. Длина «NEW ATHENS» составляет 287 метров. Это без малого три футбольных поля. Не так много портов могут принимать суда таких размеров. Мурманский морской торговый порт – в их числе.
Пресс-служба АО «СУЭК» сегодня разместила видеоотчёт о том, как проходила погрузка гиганта.
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Последние комментарии
User
07.03.20 15:56
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alex
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Максим
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