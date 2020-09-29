Мурманская область. Арктика (16+)29.09.20 09:15
ЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
ЦБ РФ перенёс на 31 декабря 2020 года с 1 октября срок перехода на обязательное зачисление пенсий на карты «Мир», сообщила директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карты «Мир» и уже ими пользуются. Но, тем не менее, есть ещё часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила. Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», - сказала Бакина. По её словам, регулятор полагает, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства.
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