ЦБ РФ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля обслуживать граждан с просроченным паспортом

Банк России рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать граждан с паспортом, срок действия которого истёк, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Это касается работы и с действующими, и с новыми клиентами. Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями.

Также ЦБ рекомендовал финансовым кредитным и некредитным финансовым организациям «обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность, путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом о приёме на обслуживание.

Как следует из документа, рекомендация Банка России согласована с Росфинмониторингом в лице его замдиректора Германа Негляда.