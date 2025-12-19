ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,00% годовых

Совет директоров Банка России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 16,00% годовых.

«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Устойчивые показатели текущего роста цен в ноябре снизились. В то же время в последние месяцы инфляционные ожидания несколько возросли. Кредитная активность остаётся высокой», - говорится в сообщении регулятора.

«Банк России будет поддерживать такую жёсткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. Это означает продолжительный период проведения жёсткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в 2026 году. Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», - указывает ЦБ.

Большая часть экспертов прогнозировала снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, некоторые экономисты ждали снижения на 100 б.п. - до 15,5%.

Напомним, в октябре ЦБ снизил ставку на 50 б.п. - до 16,50% годовых.

Фото: https://cbr.ru/press/pr/?file=19122025_133000key.htm