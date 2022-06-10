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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 14:00

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 9,50% годовых

Совет директоров Банка России на заседании Совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов (б.п.) - до 9,50% годовых.

Как сообщает ЦБ РФ, внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

По прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернётся к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.

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