ЦБ создал образовательный проект, имитирующий сайт финансовой пирамиды

Банк России запустил образовательный проект «Рублерост» — сайт, который выглядит как страница организации, обещающей быстрый и лёгкий заработок.

Как сообщает пресс-служба регулятора, пользователю предлагается найти на страницах семь популярных уловок мошенников.

Сайт «Рублерост» обещает посетителям 500% прибыли уже на следующий день без рисков, на главной странице запущен таймер, а на странице с отзывами можно найти комментарии людей, заработавших за месяц более 200 тысяч рублей, вложив в сервис последние деньги. Сайт «помогает понять и запомнить, на что обратить внимание, если вам обещают высокий доход при минимальных усилиях», — говорится в сообщении ЦБ.

За весь прошлый год ЦБ выявил на 85% больше компаний с признаками нелегальной деятельности, чем в 2021 году. Только за первую половину 2022 года ЦБ выявил более двух тысяч финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и форекс-дилеров — в три раза больше, чем за тот же период 2021 года. В регуляторе такой рост связали с введением антироссийских санкций, которые изменили условия функционирования легальных финансовых организаций. Мошенники воспользовались таким положением, а россияне на волне поисков новых способов инвестирования начали вкладывать свои средства в псевдоинвестиционные проекты.