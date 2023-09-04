ЦБ ужесточает кредитование россиян с высокой долговой нагрузкой

Необеспеченное потребительское кредитование растет в России высокими темпами: задолженность в июле увеличилась на два процента — рекордный показатель за последние 12 месяцев. Поэтому Центробанк решил установить в четвертом квартале более строгие ограничения на выдачу займов соотечественникам с высокой долговой нагрузкой.

На долю тех, кто тратит 80 процентов доходов на выполнение обязательств по кредитам, не должно приходиться более 5 процентов от общего объёма ссуд банка.

«Парламентская газета» выясняла, как такое решение повлияет на потребительскую активность в финансовом секторе.

Согласно решению ЦБ, с четвертого квартала этого года объём выдачи потребительских кредитов людям с высокой долговой нагрузкой не должен превышать пяти процентов от общего числа ссуд (сейчас — 20 процентов). Для микрофинансовых организаций макропруденциальный лимит составит 15 процентов вместо нынешних 30 процентов.

Также регулятор ужесточил выдачу потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки от 50 до 80 процентов. С 1 октября банки и микрофинансовые организации смогут выдать таких кредитов не более 30 процентов от общего числа. Сейчас лимиты отсутствуют. При этом доля выдач потребительских кредитов на срок свыше пяти лет останется на прежнем уровне и будет ограничена планкой в пять процентов.

Ужесточение регуляторики в сфере необеспеченных кредитов в конечном счете снизит закредитованность граждан, а также уменьшит риски банков и МФО, уверен глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Решение правильное, так как направлено на сбалансированность финансовой системы страны», — пояснил депутат «Парламентской газете».

В то же время, глава комитета исключил возможные рецидивы от принятых ЦБ мер в виде перетекания клиентов, которым отказали в кредитовании, из банков в МФО. «Центробанк держит ситуацию под контролем, но, если такие риски возникнут, мы оперативно подключимся к решению проблемы», — пообещал Аксаков.