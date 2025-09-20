ЦБ выпустил рекомендации для сокращения риска вовлечения подростков в операции по отмыванию доходов и дропперство

ЦБ для сокращения риска вовлечения банков и их клиентов в возрасте от 14 до 18 лет в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство и дропперство выпустил рекомендации о повышении внимания к отдельным операциям.

ЦБ рекомендует предупреждать подростка о рисках втягивания в противоправную деятельность сразу при открытии счета, а также информировать родителей клиента или других законных представителей о выданных ему картах. Для этого могут быть уточнены условия договоров, в том числе действующих.

Банкам в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов следует определять признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные операции.

Для того чтобы сформировать представление о типичных для подростка операциях по переводам, банкам следует узнать, кто из родственников может переводить этим клиентам деньги и кому планируют переводить средства сами несовершеннолетние клиенты.

В договоре также может быть указан лимит на проведение отдельных операций. Согласно рекомендациям ЦБ, банкам следует рассмотреть лимит на зачисление на счет подростка не более 100 тысяч рублей в месяц от отправителей, о которых банк не был предупрежден заранее.

Также если подростку станут приходить крупные переводы от неизвестного лица или он сам стал перечислять большие суммы, банк свяжется с представителем несовершеннолетнего.

В случае возникновения у банка подозрения, что сделки совершает не сам подросток или что он действует под чьим-то влиянием, кредитная организация имеет право отказать в проведении операции.