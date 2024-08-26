ЦБ заявил об упрощении удалённого оформления ДТП

С 1 октября текущего года в рамках изменениях в ОСАГО на бланке извещения о ДТП, которое автомобилисты получают вместе с полисом, появится QR-код. Он будет вести на страницу «Госуслуги» с описанием порядка оформления аварии по европротоколу и возможностью скачать мобильное приложение для этого. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Банка России.

Благодаря новым правилам оформить ДТП удаленно станет проще, отметили в Центробанке. Сервис позволяет не только оформить ДТП, но и подать заявление на возмещение убытков без визита в страховую компанию.

Обновленный документ «Правила ОСАГО», который страховщики предоставляют клиенту при заключении договора, дополнен информацией, которая необходима им для оформления полиса и при наступлении страхового случая. В ЦБ отметили, что ежемесячно в России по европротоколу (без участия Госавтоинспекции) оформляется 50–100 тысяч аварий.

Как сообщает iz.ru, 21 августа сообщалось, что в Госдуме предложили возвращать инвалидам компенсацию за полисы ОСАГО в полном объёме. Парламентарии предлагают установить размер компенсации на уровне 100% от стоимости полиса ОСАГО для инвалидов первой группы (в том числе детям-инвалидам), имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям.