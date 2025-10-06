Цель и задача такие: в каждом муниципалитете запустить жилищное строительство

Одной из ключевых тем оперативного совещания сегодня стала реализация льготных ипотечных программ. Губернатор Андрей Чибис отметил, что они оказывают серьёзное влияние на рынок жилья в Мурманской области.

«Мы за это бились, президент Владимир Владимирович Путин нас поддержал, спасибо ему за это решение. Благодаря этому инструменту, механизму предоставления земли без торгов бесплатно, а также обязательствам по подведению соответствующей инфраструктуры пошёл процесс жилищного строительства в регионе. Главная стартовая мера поддержки – «Арктическая ипотека» по 2%. Благодаря этим программам, уже куплено 70% квартир в новостройках, и это значительный вклад в развитие Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщил губернатор, по «Арктической ипотеке» под 2% собственное жильё в Мурманской области уже приобрели 1600 семей на общую сумму 5,31 миллиарда рублей. По «Семейной ипотеке» под 6% – ещё 399 семей на 1,6 миллиарда рублей.

«Эти ипотечные механизмы стали важным драйвером для запуска масштабного жилищного строительства в Мурманской области со времён СССР. У нас на данный момент одновременно возводится 20 многоквартирных домов – это почти 4000 новых квартир. И скоро мы запустим ещё один проект на Верхне-Ростинском шоссе в 3,5 км от центра Мурманска. Новый современный микрорайон на 100 тысяч квадратных метров жилья. Это часть комплексного развития территорий, инвестором станет группа компаний «Аквилон» при поддержке «ДОМ.РФ». Важно, что здесь будет всё, что нужно для жизни с точки зрения комфорта и благоустройства», – прокомментировал Андрей Чибис.

80% жилья строится частными застройщиками для продажи. По программе «Арктическая ипотека» можно не только купить жильё на первичном или вторичном рынке, но и получить средства на строительство собственного дома. Это даёт дополнительные возможности для северян.

«Важно, что круг тех, кто может воспользоваться условиями «Арктической ипотеки», очень широкий: это и молодые семьи, и одинокие родители до 36 лет, и участники СВО, и работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, и участники программы «Земский работник культуры», а также учителя и медработники. В сентябре этого года Президент России Владимир Владимирович Путин предложил расширить условия программы, добавив многодетные семьи и работников сферы образования», – отметил глава региона.

По поручению губернатора региональный Минстрой совместно с местным руководством и градообразующими предприятиями прорабатывают меры и специальные решения, чтобы новое жильё появилось во всех муниципалитетах. Работу курирует заместитель главы региона Ольга Вовк.

«Ориентировочно через две недели мы детально пройдёмся по каждому муниципалитету с точки зрения запуска жилищного строительства. Цель и задача такая», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о реализации программ льготного ипотечного кредитования сегодня доложила заместитель губернатора Ольга Вовк.