Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.10.25 16:00

Цель и задача такие: в каждом муниципалитете запустить жилищное строительство

Одной из ключевых тем оперативного совещания сегодня стала реализация льготных ипотечных программ. Губернатор Андрей Чибис отметил, что они оказывают серьёзное влияние на рынок жилья в Мурманской области.

«Мы за это бились, президент Владимир Владимирович Путин нас поддержал, спасибо ему за это решение. Благодаря этому инструменту, механизму предоставления земли без торгов бесплатно, а также обязательствам по подведению соответствующей инфраструктуры пошёл процесс жилищного строительства в регионе. Главная стартовая мера поддержки – «Арктическая ипотека» по 2%. Благодаря этим программам, уже куплено 70% квартир в новостройках, и это значительный вклад в развитие Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщил губернатор, по «Арктической ипотеке» под 2% собственное жильё в Мурманской области уже приобрели 1600 семей на общую сумму 5,31 миллиарда рублей. По «Семейной ипотеке» под 6% – ещё 399 семей на 1,6 миллиарда рублей.

«Эти ипотечные механизмы стали важным драйвером для запуска масштабного жилищного строительства в Мурманской области со времён СССР. У нас на данный момент одновременно возводится 20 многоквартирных домов – это почти 4000 новых квартир. И скоро мы запустим ещё один проект на Верхне-Ростинском шоссе в 3,5 км от центра Мурманска. Новый современный микрорайон на 100 тысяч квадратных метров жилья. Это часть комплексного развития территорий, инвестором станет группа компаний «Аквилон» при поддержке «ДОМ.РФ». Важно, что здесь будет всё, что нужно для жизни с точки зрения комфорта и благоустройства», – прокомментировал Андрей Чибис.

80% жилья строится частными застройщиками для продажи. По программе «Арктическая ипотека» можно не только купить жильё на первичном или вторичном рынке, но и получить средства на строительство собственного дома. Это даёт дополнительные возможности для северян.

«Важно, что круг тех, кто может воспользоваться условиями «Арктической ипотеки», очень широкий: это и молодые семьи, и одинокие родители до 36 лет, и участники СВО, и работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, и участники программы «Земский работник культуры», а также учителя и медработники. В сентябре этого года Президент России Владимир Владимирович Путин предложил расширить условия программы, добавив многодетные семьи и работников сферы образования», – отметил глава региона.

По поручению губернатора региональный Минстрой совместно с местным руководством и градообразующими предприятиями прорабатывают меры и специальные решения, чтобы новое жильё появилось во всех муниципалитетах. Работу курирует заместитель главы региона Ольга Вовк.

«Ориентировочно через две недели мы детально пройдёмся по каждому муниципалитету с точки зрения запуска жилищного строительства. Цель и задача такая», – подчеркнул Андрей Чибис.

Подробнее о реализации программ льготного ипотечного кредитования сегодня доложила заместитель губернатора Ольга Вовк.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на хлеб из ржаной муки и хлеб и булочные изделия из пшеничной муки-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 1,1 рубля, евро поднялся на 78 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане, проживающие в доме №22 по Привокзальной улице, пожаловались на нерегулярную уборку детской площадки и строительный мусор на придомовой территории-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»