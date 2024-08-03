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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.24 09:30

Цель плановых учений ВМФ России достигнута

Главной целью учений, проводившихся под общим руководством главнокомандующего ВМФ, являлась проверка действий органов военного управления Военно-морского флота всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению.

Объединения и соединения Военно-морского флота России, участвовавшие в плановых учениях в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии, приступили к свертыванию сил. В ближайшее время экипажи кораблей, выполнявших учебно-боевые задачи по предназначению, вернутся в пункты постоянного базирования.

«В соответствии с имеющимися результатами выполнения поставленных перед силами флотов и флотилии задач, считаю, что цель учения достигнута.

Главным штабом Военно-морского флота будет проведён подробный анализ действий надводных сил, морской авиации и береговыми частями в рамках комплексных мероприятий боевой подготовки», – сообщил Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев.

Всего к участию в учении было привлечено около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20000 военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. В течение нескольких дней экипажами кораблей, частей морской авиации и береговых войск трёх флотов и Каспийской флотилии было выполнено свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе, зенитные ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям.

В рамках проведённых учений органами управления флотов и Каспийской флотилии отрабатывалось взаимодействие с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти при проведении тренировок по организации обороны пунктов базирования, пресечению незаконной деятельности в море, организации спасания на воде и иных комплексных мероприятиях.

Главной целью учений, проводившихся под общим руководством главнокомандующего ВМФ, являлась проверка действий органов военного управления Военно-морского флота всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456277028

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