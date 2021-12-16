Цель поражена – экипаж фрегата «Адмирал Горшков» успешно поразил «Цирконом» береговую мишень

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» провёл очередной пуск ракеты «Циркон».

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области.

По данным объективного контроля, полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, данная стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация.

Фото: https://stat.mil.ru/index.htm