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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.25 09:00

Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты на Украине поражены

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

Министерство обороны Российской Федерации 10 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 10 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжёлой механизированной, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Малая Корчаковка, Новониколаевка, Юнаковка и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ольговка, Купянск Харьковской области, Яровая, Ямполь и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, бронетранспортёр «Senator» канадского производства и восемь пикапов. Уничтожены артиллерийское орудие, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дроновка, Александро-Шультино, Серебрянка, Нелеповка, Катериновка, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровского, Новосергеевка, Красноармейск, Новопавловка, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 550 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр М113 производства США, шесть автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук».

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Воскресенка, Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав и Понятовка Херсонской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, семь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 151 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, 258 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, включая 103 вне зоны проведения специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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