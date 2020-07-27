Целевой показатель грузооборота по Севморпути становится призрачным

Профильные ведомства и компании обсуждают снижение целевого показателя грузооборота по Северному морскому пути к 2024 году с 80 млн до 50-60 млн тонн, сообщили «Интерфаксу» несколько источников, знакомых с ситуацией.

В майском указе президента РФ Владимира Путина от 2018 года была поставлена цель увеличения объема грузоперевозок по Севморпути к 2024 году до 80 млн тонн. На этой неделе Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года, в соответствии с которым майский указ от 2018 года будет скорректирован. Вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что целевой ориентир грузоперевозок по СМП до 2024 года в рамках корректировки национальных целей может быть снижен, не уточнив, до каких параметров. «Мы сделали доклад президенту, в котором показали проблемы. Но итоговое решение за президентом», - говорил Трутнев.

Источники агентства отмечают, что уменьшение целевых показателей связано со снижением экономической активности из-за пандемии коронавируса и ухудшения внешней конъюнктуры. План в 80 млн тонн перевозок по СМП в 2024 году и раньше вызывал большой скептицизм, отмечают собеседники «Интерфакса», а сейчас появилась возможность приблизить его к реальности.

Один из источников сообщил, что сейчас компании пересматривают свои планы по проектам в Арктике, часть из которых сдвигается по времени.

Основной «взнос» в сокращение планов грузооборота внёс «Востокуголь», из-за которого под вопросом оказалась почти четверть общего показателя. Ещё при жизни Дмитрия Босова (ООО «УК «Востокуголь» входит в основанную им группу «Аллтек») проект выглядел проблемным на фоне обвинений со стороны правоохранительных органов в незаконной добыче угля на Таймыре, а после того, как бизнесмен в мае покончил с собой, перспективы «Востокугля» стали ещё более размытыми. Сейчас вопрос даже не в переносе сроков реализации или сокращении плановых объёмов - проект в принципе может быть заморожен на неопределенный период, говорят собеседники «Интерфакса».

Трутнев призвал не хоронить проект, хотя признаёт, что в объёмах он уменьшится. «Естественно, у нас довольно сложная ситуация с «Востокуглём». Там историю все прекрасно знают, пересказывать её не буду. По «Востокуглю» будет резкое снижение объёмов, но проект в целом должен жить. Мы провели уже встречи с представителями компаний. Мы поговорили на тему того, какая государственная поддержка нужна для того, чтобы этот проект состоялся. Но объёмы добычи угля, скажем так, будут меньше», - говорил вице-премьер.

Также о возможном пересмотре грузопотоков думает «НОВАТЭК», добавляет другой источник агентства - в частности, его проект «Обский СПГ» может быть не запущен в планируемый срок. При этом сроки реализации проектов «Ямал СПГ» (четвертая очередь) и «Арктик СПГ 2» остаются в силе. Ранее в «НОВАТЭКе» заявляли, что компания подтверждает плановые сроки запуска проекта «Арктик СПГ 2» в 2023 году, а также ввод перевалочных комплексов в Мурманске и на Камчатке. «Темпы наращивания производства, в частности, по проекту «Обский СПГ», могут корректироваться исходя из экономической конъюнктуры. Графики реализации проектов, по которым уже приняты инвестиционные решения, остаются неизменными», - сообщали в компании.

При нынешней конъюнктуре сырьевых рынков под вопросом и сроки реализации гигантского проекта «Восток Ойл» (объединит часть активов Ванкорского кластера «Роснефти» и проект Пайяха бизнесмена Эдуарда Худайнатова, а также Восточно-Таймырские активы ООО «Ермак Нефтегаз» - СП «Роснефти» и британской BP): там нужны триллионные вложения в инфраструктуру, а компенсирующий их вычет из НДПИ действует только при цене на нефть выше 42 доллара за баррель, говорят источники «Интерфакса».

В Минэнерго, Минкостокразвития и аппарате Трутнева не комментируют информацию.

«Ответственным за федеральный проект «Северный морской путь» и целевой показатель объема перевозок по нему является «Росатом», - сказали «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства транспорта.

В «Росатоме» агентству заявили, что дирекция СМП госкорпорации, как руководитель федерального проекта «Северный морской путь», входящего в комплексный план по развитию магистральной инфраструктуры (КПМИ), на данный момент свою позицию не меняет - грузопоток в 80 млн тонн может и должен быть достигнут к 2024 году. Глава «Росатома» Алексей Лихачев недавно говорил это президенту, напомнили в корпорации.

«Есть точное понимание, что по состоянию на июль 2020 не двигается проект «Востокугля». Плюс никак не влияет на достижение показателя проект Северного широтного хода (СШХ, железнодорожная линия Обская-Салехард-Надым. – Ред.), т.к. эта железная дорога не выходит на Севморпуть без строительства Северного широтного хода-2 (железной дороги Бованенково-Сабетта. – Ред.), которого нет в федеральном проекте СМП. Тут нужно напомнить, что изначально федеральный проект СМП был подготовлен Минтрансом, а затем уже передан в «Росатом». Информации от других компаний о существенных изменениях прогноза грузопотока в настоящий момент не имеется. Прогноз периодически незначительно корректируется, как в случае, например, с Обским СПГ, но замещается другими проектами, например, такими, как «Восток Ойл», - отметил представитель «Росатома».

"Другое дело, что добывающие компании сами могут начать менять прогноз сейчас или в ближайшем будущем. Но это частный бизнес. Мы можем только помогать им в реализации проектов - гарантировать, что будет все, что от нас зависящее выполнено - необходимый атомный ледокольный флот в соответствии с планом до 2035 года, инфраструктура (находящаяся в федеральной собственности) в портах на СМП, навигация и гидрография и так далее. Наличие/отсутствие необходимого грузового флота арктического класса - отдельная история», - добавил представитель госкорпорации.

«Если будут соответствующие поручения руководства страны, то нами будет проделана работа по коррекции федерального проекта», - сказал представитель «Росатома».

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев сказал «Интерфаксу», что прогнозы грузооборота по Севморпути строились без учёта добычной возможности проектов, принимая во внимание только заявления компаний. «Например, заявленные объёмы «Востокугля» (сначала 30, потом 19 млн тонн) были недостижимы изначально в связи с отсутствием подготовленной ресурсной базы: Роснедра согласовали проекты разработки обоих угольных месторождений с суммарной добычей 1.5 млн тонн На мой взгляд, заявления компаний об ожидаемых объёмах добычи должны проходить экспертизу Роснедра до включения в программные документы», - считает эксперт.

Перевозки грузов по Севморпути в первом полугодии 2020 года выросли на 1,1%, до 14,8 млн тонн. По итогам 2019 года объём перевозки грузов по СМП вырос в 1,5 раза и составил 31 млн тонн.