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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.20 07:45

Целевые субсидии на поддержку занятости получат предприниматели Мурманской области

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) Мурманской области из списка отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса, получат целевую субсидию на поддержку занятости.

О новой мере поддержки заполярного бизнеса на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова. Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, выделят субсидию в размере одного минимального размера оплаты труда. На компенсацию затрат по заработной плате СМСП предусмотрена единовременная выплата не более пяти МРОТ. Воспользоваться данной формой поддержки можно будет после принятия изменений в областной бюджет.

Говоря о внедрении мер экономической поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом, Ольга Кузнецова отметила, что большинство предложений правительства запущено в работу. Так, в Мурманскую областную Думу внесены проекты закона о снижении ставок по упрощенной системе налогообложения для всех представителей малого и среднего бизнеса. Также внесён законопроект о снижении в два раза стоимости аренды нежилых помещений для предпринимателей, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Кроме того, представители бизнес-сообщества уже начали подавать заявки на получение антикризисных микрозаймов на покрытие затрат, связанных с ухудшением экономической ситуации. НМК «ФОРМАП» выдаёт предпринимателям займы до 1 млн рублей на два года под 1%. В настоящий момент заключено три договора, семь заявок находятся на рассмотрении. По поручению губернатора Андрея Чибиса объём финансирования на выдачу антикризисных займов увеличен на 50 млн рублей.

В 2020 году собственники объектов недвижимого имущества при сдаче помещений в аренду смогут воспользоваться пониженной налоговой ставкой, если в апреле не взималась плата с арендаторов и в период с 1 мая по 30 июня будет снижена арендная плата не менее чем на 30%. При соблюдении этих условий ставка налога на имущество организаций будет снижена с 1,5% до 1% для УСН и ЕНВД, с 2% до 1% для организаций, применяющих ОСН.

«Наша задача вместе с коллегами из областной Думы в ближайшую неделю утвердить весь набор юридических изменений, чтобы предлагаемые правительством меры поддержки бизнеса заработали. Важно, что для предпринимателей эта помощь будет рассчитана не только на период пандемии. Мы вводим льготный режим по налогам на три года, чтобы обеспечить приток и развитие бизнеса на Севере», – сказал губернатор Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

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