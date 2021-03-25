Цели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян

Высокая квартплата, недоступная медицина, запутанное законодательство – это основные тревожные точки в жизни многих представителей старшего поколения Мурманской области. И они ежедневно тяжёлым грузом давят на плечи северян, помимо сопутствующих для этого возраста болезней.

Тому ярким подтверждением стала необычная акция в областном центре, которая состоялась 16 марта. В это день в парке около Ленинградской улицы неожиданно появились снеговики с плакатами «Зиме - да! Пенсионному фонду - нет!», «Весна пришла, температура растёт, а пенсия – нет».

В такой необычной форме активисты регионального отделения Партии пенсионеров заявили о серьёзной проблеме – низком уровне пенсий и отсутствии серьёзной и планомерной защиты интересов старшего поколения.

Как бы не позволяли современные средства коммуникации нашему общению, но личные встречи с людьми, разговор лицом к лицу, душевная поддержка и сопереживание никогда не заменят ни телефон, ни социальные сети. Особенно это важно для людей в возрасте, которые в настоящее время фактически оказались в изоляции из-за ограничений в рамках борьбы с пандемией.

Чтобы как-то скрасить серые будни пожилых северян, региональное отделение Партии пенсионеров провело в кафе «Морошка» для мурманчанок и волонтёров организации «Радуга» задушевные посиделки. Да, и повод был – масленичная неделя. Активисты «Радуги» рассказали лидеру регионального отделения Партии пенсионеров о своих заботах и непростых условиях жизни во время пандемии.

«Из дома многие не выходили. Реально людям не хватает неформального общения, не хватает внимания, - рассказывает Рита Абдурахманова, председатель Мурманской региональной общественной благотворительной организации «Радуга». - Это очень обидно, больно, так в это же время возросло домашнее насилие. Мы в этом убедились за время пандемии».

Чаще всего с проблемами пожилых приходится сталкиваться волонтёрам, которые постоянно навещают пенсионеров, они видят, как они живут, в чём нуждаются, чего хотят от власти и родной партии – Партии пенсионеров.

Чтобы обобщить и подкрепить информацию волонтёров, актив регионального отделения Партии пенсионеров провёл опрос северян старшего поколения с помощью анкетирования. Итоги оказались предсказуемыми и неутешительными. Практически все анкетируемые по теме ЖКХ жаловались на высокий уровень квартплаты, постоянный рост тарифов коммунальных услуг на фоне плохой работы управляющих компаний.

На вопрос: «Какие проблемы здравоохранения вы ощущаете на себе?», - большая часть пенсионеров пожаловалась на сложности с дозвоном в поликлинику, с записью на приём к врачу в удобное время.

Наши седовласые земляки жалуются и на нехватку общения, многие тяжело переносят суровые климатические условия Крайнего Севера. Многие хотели бы посещать вечера совместных встреч.

Завести друзей и расширить круг общения может помочь Интернет. Поэтому пенсионеры ратуют за расширение курсов компьютерной грамотности.

Анкетирование выявило необычный факт. Оказывается, многих северян, находящихся на заслуженном отдыхе, беспокоит сложное российское законодательство, отсутствие бесплатной и оперативной юридической помощи. И опять же, здесь болевой точкой опять выходят трудности в понимании системы формирования уровня коммунальных платежей, оформлении жалоб, претензий. Не хватает старикам и финансовой грамотности.

Надо отметить, что Мурманское региональное отделение Партии пенсионеров быстро среагировало на эту «болячку». Помочь пожилым землякам разобраться с юридическими трудностями по просьбе Партии пенсионеров вызвался экс-прокурор Алексей Круглин. 22 марта в кафе «Морошка» состоялась встреча членов партии, посвященная проблемам оплаты коммунальных услуг; получения льгот, пенсионных и налоговых выплат. Но одной из самых обсуждаемых стала тема социально неблагополучных соседей, которые порой не дают спокойно жить горожанам.

Консультации по этим и другим правовым вопросам оказывал квалицированный юрист Алексей Круглин.

«Такие встречи позволяют людям решать юридические проблемы, - отметила Ульяна Горянникова, представитель Партии пенсионеров, - а также повышать правовую грамотность, что, несомненно, облегчает жизнь граждан из незащищённых социальных слоёв».

«Главная цель нашего мероприятия - собрать общественное мнение и узнать, в чём нуждаются пенсионеры, - комментирует Анастасия Карева, председатель Мурманского регионального отделения «Партия пенсионеров». – На их основе наша партия будет проводить конкретные мероприятия для людей преклонного возраста. Будем давать юридические консультации, будем проводить спортивные мероприятия, будут организованы курсы компьютерной грамотности».

Как показало анкетирование, на фоне житейских трудностей многие пенсионеры не теряют интерес к жизни. Они хотели бы иметь возможность заниматься гимнастикой на свежем воздухе, скандинавской ходьбой и физическими упражнениями. Часть седовласых северян проявляют интерес к культурной жизни – хотят посещать театры и кинопросмотры, а кто-то хочет принять участие в кулинарных курсах. Но выделить из небольшой пенсии деньги на культурную жизнь многим нашим землякам очень тяжело, поэтому чаще всего, они отсиживаются дома около телевизора.

Партия пенсионеров не желает мириться с несправедливостью и намерена последовательно добиваться реализации национально модели пенсионного обеспечения, базирующейся на богатом историческом опыте и учитывающей перспективы развития нашей страны.

Элементарные расчёты показывают, установленный на 2021 год средний размер пенсии в 17 тысяч рублей, может позволить пожилым людям, которые уже не работают, лишь оплатить жилищно-коммунальные услуги, приобрести некоторые жизненно важные фармацевтические препараты и минимальный продуктовый набор из расчёта не более 200 рублей в день.

И этой суммы ежедневного пропитания имеют не все пенсионеры, многим приходится выживать ещё на меньшие крохи. Для этого достаточно посмотреть на цифры, характеризующие прожиточный минимум пенсионеров в подавляющем большинстве регионов страны. К сожалению, они не превышают значение в 10 тысяч рублей.

Многочисленные социологические опросы показывают: подавляющее большинство (80%) россиян заявили, что не смогут позволить себе уйти с работы по мере достижения пенсионного возраста, так как убеждены, что им не прожить на пенсию. О достаточном количестве сбережений заявили только 4% наших граждан, ещё 3% представителей старшего поколения надеются, что их смогут содержать родственники, 13% рассчитывают на другие источники дохода.

Люди заявляют, что у них нет возможности откладывать средства на будущее, либо они не верят в возможность сохранить отложенные на старость деньги в нынешних экономических условиях. Постоянный рост цен на товары первой необходимости и на услуги ЖКХ в сочетании с инфляцией не позволяет им откладывать средства на будущее, либо вынуждает закрывать сберегательные счета ради решения постоянно возникающих сиюминутных проблем.

Анастасия Карева, председатель Мурманского регионального отделения «Партия пенсионеров», считает, что обеспечение достойного качества жизни граждан Российской Федерации невозможно без введения государственных гарантий для пенсионных накоплений. Система пенсионного обеспечения граждан нашей страны должна обеспечиваться всем достоянием Российской Федерации. Этот шаг обеспечит повышение качества жизни пенсионеров и станет важным инструментом повышения инвестиционной активности.