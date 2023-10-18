Цели учения достигнуты: в акватории Кольского залива прошла тренировка по локализации и ликвидации условного максимально возможного разлива нефти

В районе мыса Краснощелье Кольского залива в морском порту Мурманск прошли тренировочные учения по локализации и ликвидации условного максимально возможного разлива нефти в количестве 32412,0 м3 при повреждении двух смежных танков танкера-накопителя «Умба» в районе рейдового перегрузочного комплекса ООО «РПК НОРД».

Как сообщает morspas.ru/press-center, совместную тренировку со спасателями Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» провело ООО «РПК НОРД», ГУ МЧС России по Мурманской области и Мурманское ТП Северо-западного центра «ЭКОСПАС». Силы и средства Морспасслужбы были представлены отделом оперативного дежурства, личным составом аварийно-спасательного подразделения, экипажами МФАСС «Мурман», СКБ «Анатолий Веретехин», СКБ «Маркаб», РК «МРК-1000», РК «Карелия».

По замыслу учений произошло столкновение с потерявшим управление судном, в следствии чего часть нефтепродуктов попала на акваторию. Повреждены два смежных грузовых танка. Капитан условно аварийного танкера-накопителя «Умба» отдал указание произвести первичные действия по борьбе за живучесть судна и оповестил СУБ ООО «РПК НОРД» о ЧС.

После получения команды о начале учений, все задействованные силы прибыли на место аварии и приступили к локализации и ликвидации условного разлива нефтепродуктов.

По указанию КЧС и ПБ оперативное звено на РК «МРК-1000» Северного филиала «Морспасслужбы» произвело разведку обстановки на акватории и определило масштабы разлива. Произведён газовый анализ воздушной среды. Оперативная группа на СКБ «Анатолий Веретехин» совместно с другими судами произвела постановку 200 метров первого J-образного ордера боновых заграждений.

Береговое оперативное звено ЛРН ПАСФ «ЭКОСПАС» произвело визуальный осмотр места ЧС, проверило газоанализатором уровень ПДК паров углеводородов в месте аварии. По итогам разведки оперативными звеньями произведена постановка 200-метрового берегозащитных боновых заграждений и 100 метров боновых заграждений постоянной плавучести для защиты береговой полосы.

ПАСФ Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» развернул дополнительно 200 метров боновых заграждений «Lamor HDB-1500». В результате оперативных действий нефтеразлив локализован. Оперативное звено спасателей на СКБ «Анатолий Веретехин» развернуло нефтесборную систему и ёмкость временного размещения нефтепродукта. Спасатели на РК «МРК-1000» произвели передачу нефтепродуктов для последующей транспортировки и передачи на утилизацию. Проведена доочистка акватории с распылением биосорбента (условно) с катера «МРК-1000» на остаточные пятна нефтепродуктов с использованием автономного распылителя сорбента. В ходе заключительного этапа учения проведён окончательный мониторинг акватории и территории на наличие загрязнения и последующая транспортировка и передача собранных нефтепродуктов на утилизацию (условно). По окончании совместного тренировочного учения силы и средства приведены в исходное состояние.

В ходе тренировки состав профессионального аварийно-спасательного формирования, экипажи судов-участников и оперативный дежурный Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба» показали свой профессионализм и слаженность действий.

При проведении тренировочных учений участники отработали совместные действия специалистов компании ООО «РПК НОРД» и спасателей «Морспасслужбы» при ликвидации разлива нефтепродуктов, проверили готовность аварийно-спасательных подразделений к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Цели учения достигнуты.

Фото: https://morspas.ru/press-center/news/v-akvatorii-kolskogo-zaliva-provedeno-sovmestnoe-uchenie-po-otrabotke-deystviy-po-planu-lrn/#gallery-3