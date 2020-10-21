Целостную картину развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны мы видим не до конца – Михаил Мишустин

Сроки строительства ряда объектов транспортной инфраструктуры в Арктике, значимые для развития Северного морского пути (СМП), могут быть сорваны, поэтому подход к этой работе нужно пересмотреть. Об этом заявил сегодня на совещании в Мурманске премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Риски есть срыва сроков строительства объектов федеральной собственности в Мурманске, на Чукотке, Камчатке. И такой подход необходимо менять», - сказал глава кабмина.

Он отметил, что «Росатом», как оператор Севморпути, отвечает только за ледокольную проводку и развитие портов в границах транспортного коридора, тогда как портами за границами СМП и всей остальной транспортной инфраструктурой занимается Минтранс. «И как раз целостную картину развития транспортной инфраструктуры Арктической зоны мы видим не до конца. Сегодня отсутствует увязка (развития этой инфраструктуры) с развитием Северного морского пути, и сроки решения отдельных важных задач, я считаю, затянуты», - сказал Мишустин.

Он предложил на совещании детально обсудить исполнение задач по Севморпути и меры, которые необходимы на федеральном и региональном уровнях для планомерного развития этого транспортного коридора.