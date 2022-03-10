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Мурманская область. Арктика (16+)10.03.22 11:15

Целью, финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Продвижение составило 4 километра, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Продолжилась операция по освобождению города Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой Республики на востоке города взяли под контроль кварталы: «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон «Западный».

Продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры.

Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 97 самолётов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России продолжает работу по анализу переданных сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США взятых на Украине человеческих биоматериалов в иностранные государства.

Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами.

Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы.

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Целью, финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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