Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения

«Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье.

Продолжается наступление в направлении на Краматорск. Подразделения Вооруженных сил Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до 8 км. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригорьевка, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Группировка войск ДНР продолжила сжимать кольцо окружения вокруг города Мариуполь и взяла под контроль завод имени Ленина.

Вооруженные силы Российской Федерации, продолжили наступление, действуя смежными флангами с подразделениями ДНР, взяли под контроль населенный пункт Верхняя Криница, Комсомольское, Чистополье, Новополтавка, Камыш, Заря, Тружнево.

28 февраля Вооруженными Силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии ещё до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении. Объекты станции и прилегающая территория были взяты под охрану российскими военнослужащими.

В течение пяти прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.

Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории Киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы.

Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия.

Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.

Прибывшими к корпусу пожарными расчётами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было.

В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме.

Оперативно последовавшие заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения.

Всё это свидетельствует о преступном замысле Киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций. Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата».

Фото: https://vk.com/mil?z=video-133441491_456249615%2Fvideos-133441491%2Fpl_-133441491_-2