Цена «чёрного золота» в среду утром пошла вверх

Стоимость нефти в среду утром растёт в надеждах на поддержку правительством американской экономики в период коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы внимательно следят за ситуацией с состоянием экономики США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире. Участники торгов ожидают, что новая администрация США продолжить вводить новые меры поддержки в период кризиса.

В частности, рынки обратили внимание на слова кандидата на пост министра финансов США Джанет Йеллен, которая заявила, что будет работать над вторым пакетом поддержки экономики. Под первым пакетом Йеллен подразумевала законопроект о поддержке экономики на 1,9 триллиона долларов, который предложил избранный президент Джо Байден и поддержали лидеры демократов в конгрессе.

«Безусловно, ожидается, что это поддержит рост и улучшение спроса в США», — сказал агентству «Рейтер» глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лахлан Шо.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,4562 рубля. По отношению к последней сделке 19 января доллар подешевел на 22,38 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась на 26,81 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 8,22 копейки и составил 89,2528 рубля. Тем временем к официальному курсу евро повысился на 4,64 копейки.