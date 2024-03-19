Цена контракта на ремонт моста через Кольский залив снижена на 1,6%

Ремонтом моста через Кольский залив в Мурманске, который считается самым длинным автомобильным мостом за Полярным кругом, займётся ООО «Аквариум» (Мурманск), сообщает портал госзакупок. Цена контракта составила 273,609 млн рублей, что на 1,6% ниже начальной (максимальной) цены (278,126 млн рублей).

Всего в аукционе участвовали два заявителя. Вторая компания предложила выполнить ремонт за 275 млн рублей.

Как пишет interfax-russia.ru, по данным ЕГРЮЛ, ООО «Аквариум" было создано в Мурманске в 2004 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Директором является Владимир Яцишин, учредителем - Оганес Шанкоян. Шанкояну принадлежат ещё несколько компаний, включая ООО «Арктиксервис - Мурманский океанариум».

Как сообщалось, подрядчик должен приступить к работам на мосту 15 апреля, а завершить к 30 сентября текущего года.

Четырёхполосный Кольский мостобеспечивает автомобильную связь Мурманска с западными районами области, а также с Финляндией и Норвегией. Общая длина моста составляет около 2,5 км, в надводной части - 1,6 км (миля).