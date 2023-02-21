Цена нефти Brent снижается, доллар усилил рост, евро дорожает слабо

Цена нефти Brent снижается во вторник после подъёма накануне, WTI, торги которой в понедельник не проводились, стабильна.

Как пишет finmarket.ru, нефтяной рынок остаётся в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны - рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает «Bloomberg».

Важным событием этой недели является публикация протокола последнего заседания Федрезерва, на котором базовая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов.

«Любые «ястребиные» сигналы в протоколе заседания ФРС станут катализатором снижения цен на нефть», - отмечает аналитик «IG Asia Pte Ltd.» Йеп Джун Ронг. Рынок, по его словам, делает попытки пойти вверх на фоне улучшения перспектив предложения, что связано с восстановлением экономики КНР.

Кроме того, эксперты видят сигналы увеличения спроса в Индии: загруженность НПЗ в стране в январе выросла до максимального уровня за пять лет, отмечает «Bloomberg».

Доллар США менялся незначительно на старте торгов на Московской бирже. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,55 рубля (+5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 50,68 копейки выше уровня действующего официального курса.

Через час торгов доллар усилил рост, евро слабо дорожает.

По данным Московской биржи, к 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 74,8711 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар подорожал на 37,11 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос на 7,72 копейки и составил 79,7097 рубля.

К официальному курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 82,79 копейки, евро - на 57,67 копейки.

Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как к евро и иена, во вторник утром поднимается.